Всего лишь возгласы: в ГД оценили угрозы киевских радикалов о терактах к открытию Крымского моста

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Москва, 7 апреля. Заявления украинских националистов о возможных терактах в день открытия Крымского моста являются провокацией в отсутствие возможности помешать строительству масштабного объекта. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Националисты «Добровольческого движения ОУН» (организация запрещена в РФ) пригрозили в день открытия Крымского моста осуществить атаки на дипведомства РФ на Украине и за границей.

«У нас созданы все силы и средства… которые обеспечат стабильную работу Крымского моста, и все заявления националистов останутся возгласом «нелюдей», чтобы на них еще раз обратили внимание», — прокомментировал депутат.

Российский парламентарий отметил, что за этими заявлениями ничего не следует, это провокация. Водолацкий добавил, что у большинства украинцев подобные угрозы националистов вызывают негативную реакцию. Украинцам уже «надоели все эти революции и майданы», подчеркнул он.

Напомним, что строительство Крымского моста является одним из самых масштабных проектов в России. Ранее президент РФ Владимир Путин, будучи с рабочим визитом на полуострове, проинспектировал строительство объекта.

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