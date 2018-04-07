Высокопоставленный новгородский чиновник арестован за кражу у ветеранов

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Великий Новгород, 7 апреля. Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Новгородской области арестован за кражу у ветеранов.

Высокопоставленный новгородский чиновник пойман на расхищении бюджетных средств. Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции в течение 10 лет ежемесячно присваивал себе деньги, которые выделялись ветеранам боевых действий.

В результате, как удалось установить следствию, мужчина похитил 250 тысяч рублей. Кроме того, обнаружен земельный участок на озере Селигер, который он выделил себе на безвозмездной основе.

Чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По сообщениям местных СМИ, он арестован.

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