Сирия: свыше 33,3 тысячи человек покинули Думу — МО РФ

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Дамаск, 7 апреля. Город Дума в Сирии с 5 марта покинули более 33,3 тысячи человек, сообщил заявил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

Российские офицеры Центра по примирению сторон вывели из Думы 33345 человек, в том числе 29217 мирных жителей, 738 боевиков и 3390 членов их семей. По словам генерал-майора, это стало возможным благодаря достигнутым Центром договоренностям с лидером группировки «Джейш аль-Ислам» Абу Хумамом.

Пока вывод боевиков и их родственников из Думы приостановлен. Евтушенко добавил, что прежние лидеры были физически устранены в результате острых противоречий внутри группировки. Ранее сообщалось, что сирийские военные начали операцию против боевиков в Думе.

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