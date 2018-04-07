Air France отменила треть рейсов из-за забастовки сотрудников

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Париж, 7 апреля. Французская авиакомпания Air France отменила около 30% рейсов, запланированных на 7 апреля, из-за забастовки сотрудников.

Отмечается, что среди отмененных рейсов есть как внутренние, так и международные. Всего были отменены около трети полетов самолетов авиакомпании, которые были запланированы на субботу, 7 апреля.

В Air France призвали пассажиров проверять расписание полетов. Представители перевозчика уже предложили пассажирам варианты с бесплатным обменом билетов.

Причиной перебоев оказалась забастовка сотрудников авиакомпании, которые недовольны своими заработными платами. Отметим, что профсоюзы сотрудников Air France потребовали от руководства поднять выплаты на 6% после нескольких лет их заморозки, однако начальство согласилось увеличить зарплаты лишь на 1%.

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