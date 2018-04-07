В ЛНР украинским солдатам напомнили о корнях и призвали не выполнять приказы Киева

В закладки

Луганск, 7 апреля. Вспомнить о своих славянских корнях и не выполнять приказы Киева призвал в субботу украинских солдат официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

Он напомнил силовикам, что в эти выходные православные встречают Пасху, и попросил их дать возможность жителям Донбасса встретить и провести праздники.

«Я обращаюсь к военнослужащим Украины: призываю вас не выполнять преступные приказы командования. <…> Хотелось, чтобы вы вспомнили, что у вас славянские корни, и мы один народ, против которого наши многовековые противники развязали подлую войну, стравливая нас друг с другом», — подчеркнул Марочко.

Он напомнил, что в свою очередь ЛНР «неукоснительно соблюдает минские договоренности», однако предупредил, что в случае агрессии со стороны ВСУ Луганск готов действовать решительно.

С 30 марта на территории Донбасса введено очередное перемирие. В этот раз режим прекращения огня связан с празднованием православной Пасхи. Несмотря на перемирие, из республик продолжают регулярно поступать сообщения об обстрелах со стороны украинских силовиков.

Киев начал военную кампанию против Луганской и Донецкой народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.