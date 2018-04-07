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Клинцевич объяснил, какой сигнал США посылают России новыми санкциями
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    Клинцевич объяснил, какой сигнал США посылают России новыми санкциями

    16:04  7 Апреля 2018
    559

    Клинцевич объяснил, какой сигнал США посылают России новыми санкциями

    Москва, 7 апреля. Новые санкции США в отношении России являются сигналом о возможных последствиях «злонамеренных действий» Москвы, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    По его словам, действия Вашингтона не означают разрыва отношений между двумя странами.

    «Смею утверждать, что США послали бы нам сигнал совсем иного порядка, имей они дело со слабой, не способной постоять на себя Россией», — заявил сенатор.

    По его мнению, США продолжают считать «сигналами» блокаду Кубы, вторжение в Ирак и атомные удары по Хиросиме и Нагасаки. Новые санкции против Москвы являются «откровенной антироссийской акцией», убежден Клинцевич.

    «В политической традиции США изначально заложена логика обвинять во всех смертных грехах своих оппонентов, представляя себя, напротив, «белыми и пушистыми». Новейшая история дает тому массу подтверждений», — сказал он РИА Новости.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #санкции #сша #клинцевич
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