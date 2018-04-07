Есть ради чего жить и побеждать: митинг в честь четырехлетия ДНР состоялся в Донецке
Донецк, 7 апреля. Вопреки не прекращающейся даже в «пасхальное» перемирие агрессии Киева люди в Донецке вышли на торжественный ежегодный марш, посвященный годовщине провозглашения ДНР.
Сегодня в ДНР вспоминают, как четыре года назад, не зная о намерениях Киева начать полномасштабную войну с народом Донбасса, несогласным с результатами государственного переворота на Украине, люди выходили на мирные демонстрации с надеждой, что власть их услышит.
По главной улице им. Артема от Дома правительства под звуки марша с флагами, транспарантами и символикой ДНР прошли жители республики. Колонну возглавил оркестр духовых инструментов Донецкого военного училища.
После марша дончане собрались на площади им. Ленина. Перед жителями города выступили первые лица Донецкой народной республики.
«Мы сделали очень смелый и отчаянный шаг, первый шаг. За эти четыре года прошло много событий, хороших и плохих, но Донецкая народная республика есть! Есть мы с вами, граждане республики. У нас с вами есть республика, есть цель, есть ради чего жить и побеждать. И мы победим!» — заявил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.
Празднование четвертой годовщины провозглашения Донецкой народной республики сопровождается регулярным нарушением со стороны ВСУ очередного подписанного в Минске перемирия. На этот раз, украинская армия нарушает так называемое «пасхальное перемирие».
Напомним, провозглашение ДНР состоялось 7 апреля 2014. В этот день был сформирован Народный Совет, который и принимал Декларацию о суверенитете ДНР. В тот же день Народный совет принял решение о проведении референдума о независимости Донецкой народной республики на 11 мая.