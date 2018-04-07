Есть ради чего жить и побеждать: митинг в честь четырехлетия ДНР состоялся в Донецке

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Донецк, 7 апреля. Вопреки не прекращающейся даже в «пасхальное» перемирие агрессии Киева люди в Донецке вышли на торжественный ежегодный марш, посвященный годовщине провозглашения ДНР.

Сегодня в ДНР вспоминают, как четыре года назад, не зная о намерениях Киева начать полномасштабную войну с народом Донбасса, несогласным с результатами государственного переворота на Украине, люди выходили на мирные демонстрации с надеждой, что власть их услышит.

По главной улице им. Артема от Дома правительства под звуки марша с флагами, транспарантами и символикой ДНР прошли жители республики. Колонну возглавил оркестр духовых инструментов Донецкого военного училища.

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После марша дончане собрались на площади им. Ленина. Перед жителями города выступили первые лица Донецкой народной республики.

«Мы сделали очень смелый и отчаянный шаг, первый шаг. За эти четыре года прошло много событий, хороших и плохих, но Донецкая народная республика есть! Есть мы с вами, граждане республики. У нас с вами есть республика, есть цель, есть ради чего жить и побеждать. И мы победим!» — заявил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

Празднование четвертой годовщины провозглашения Донецкой народной республики сопровождается регулярным нарушением со стороны ВСУ очередного подписанного в Минске перемирия. На этот раз, украинская армия нарушает так называемое «пасхальное перемирие».

Напомним, провозглашение ДНР состоялось 7 апреля 2014. В этот день был сформирован Народный Совет, который и принимал Декларацию о суверенитете ДНР. В тот же день Народный совет принял решение о проведении референдума о независимости Донецкой народной республики на 11 мая.

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