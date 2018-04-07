«Крах русофобской политики»: в Госдуме заявили об изменениях общества на Украине

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Москва, 7 апреля. Член комитета ГД по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал заявление украинского борца Жана Беленюка. Он считает, что слова спортсмена означают изменения в украинском обществе и крахе русофобской политики.

Киев объявил 13 марта об отказе принимать участие в спортивных соревнованиях на территории России. Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк раскритиковал решение властей, отметив, что из-за этого он пропустит ЧМ в Дагестане, который пройдет с 30 апреля по 6 мая.

«Заявления украинского борца говорят о серьезных структурных изменениях в украинском обществе. А по факту – о крахе русофобской политики, проводимой официальным Киевом по сценарию, написанному в Вашингтоне», — сказал Дмитрий Свищев.

Российский парламентарий подчеркнул, что борец выразил не только собственное мнение, но и той части украинцев, которые не принимают разногласия между РФ и Украиной.

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