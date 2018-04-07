«Россия не станет козлом отпущения»: Москва ответила на обвинения Швеции по «делу Скрипаля»

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Стокгольм, 7 апреля. Россия никому не позволит разговаривать с собой в ультимативном тоне. Об этом в субботу заявило посольство РФ в Швеции, отвечая на обвинения Стокгольма в причастности к «делу Скрипаля».

Российские дипломаты обратили внимание, что Швеция предпочла отвергнуть принцип презумпции невиновности и вслед за Великобританией обвинить Россию, вместо того, чтобы попытаться разобраться в ситуации.

«Вместо того, чтобы задать Лондону прямые вопросы, чем он руководствовался, выдвигая столь тяжкие обвинения, Швеция прибегла к тактике «пусть оправдывается тот, в кого бросили камень». Россия никому не позволит назначить ее козлом отпущения», — отметили в посольстве.

Сотрудники российского диппредставительства обратили внимание на то, что Великобритания до сих пор не привела ни одного доказательства причастности России к инциденту в Солсбери.

Напомним, что в начале марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в Великобритании в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Несмотря на отсутствие улик, Лондон обвинил в инциденте Россию и выслал из страны российских дипломатов. В Москве приняли ответные меры.

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