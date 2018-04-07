СМИ сообщили о госпитализации солиста «Иванушек»

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Москва, 7 апреля. В субботу СМИ сообщили о том, что солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов был срочно госпитализирован.

Певец был срочно доставлен в больницу из-за обострения язвы и сильного бронхита, писало сетевое издание «Дни.ру», уточняя, что проблемы со здоровьем у Григорьева-Апполонова якобы возникли на фоне злоупотребления алкоголем и курения.

Однако супруга музыканта позже опровергла сообщения, появившиеся в Сети. Как передает «Пятый канал», Мария Григорьева-Апполонова рассказала, что ее муж чувствует себя прекрасно. Она уточнила, что в субботу они всей семьей собираются в храм и поздравила всех верующих с Благовещением.

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