Козловскому стоило сдержанней реагировать на критику «Тренера» — ОП РФ

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Москва, 7 апреля. Люди творческой профессии зачастую болезненно воспринимают критику в свой адрес, но такой публичный человек как Данила Козловский, должен быть аккуратней в высказываниях, считает зампред комиссии ОП РФ по вопросам культуры Денис Кирис.

Данила Козловский, выступивший режиссером и сценаристом фильма «Тренер» в интервью Sports.ru резко отозвался о тех, кто критикует трейлер картины. Он заявил, что не ожидал такой реакции от соотечественников, отметив — на Западе его ролик хвалили.

«Я считаю, что каждый публичный человек должен быть очень осторожен в своих суждениях и комментариях, потому что можно в одну секунду превратиться в изгоя. Невозможно понять, что там было у человека в душе», — сказал Кирис.

По его мнению, критика для творческих людей довольно болезненна, но стоило быть сдержанней. Однако, мнение зрителей может быть разным, кому-то фильм придется по душе, кому-то не понравится. В российский прокат «Тренер» выйдет 19 апреля.

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