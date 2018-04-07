Пуля прошла навылет: жительница Украины рассказала, как пострадала в ДНР при обстреле ВСУ

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Докучаевск, 7 апреля. В результате обстрела со стороны ВСУ сегодня утром на КПВВ «Еленовка» была ранена мирная жительница, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я ехала на работу в Докучаевск, живу на территории Украины. Я стояла спиной в ту сторону, слышала, что стреляют оттуда, но большого значения этому не придала. А потом я услышала хлопок и руку запекло. Схватилась, глянула — липкое все, все в крови», — рассказывает жительница поселка Березовое.

Сейчас женщина находится в Докучаевской городской больнице с огнестрельным ранением плеча — пуля прошла навылет. На месте происшествия работают сотрудники СЦКК и ОБСЕ.

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