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В ЛНР цитатой Гете ответили на идею Авакова захватить Донбасс полицией Украины
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    В ЛНР цитатой Гете ответили на идею Авакова захватить Донбасс полицией Украины

    15:22  7 Апреля 2018
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    Арсен Аваков

    Луганск, 7 апреля. Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко прокомментировал заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о захвате Донбасса.

    По мнению Авакова, Киев сможет взять под контроль Донбасс с помощью полицейской операции с привлечением миротворческих сил. Марочко отметил, что это заявление не следует рассматривать серьезно.

    «Я думаю, что не нужно серьезно рассматривать данное заявление преступника Авакова и по совместительству ранее судимого министра МВД», — констатировал он.

    Представитель ЛНР напомнил властям Украины, что, прежде всего, необходимо «выполнить условия минских соглашений и получить согласие ЛНР и ДНР», а потом уже вводить миротворцев в Донбасс.

    В своем ответе Авакову Марочко процитировал философа Иоганна Гете, призвав Киев ничего не выдумывать нового.

    «Как сказал еще в 19 веке немецкий государственный деятель и философ Иоганн Гете, «всякая разумная мысль уже приходила кому-нибудь в голову, нужно только постараться еще раз к ней прийти», — заметил он.

    Андрей Марочко

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    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #донбасс #лнр #марочко #аваков #миротворцы #гете
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