Погранслужба Украины сообщила о задержании гражданина РФ за незаконное пересечение границы

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Киев, 7 апреля. Пресс-служба восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в субботу сообщила о задержании гражданина РФ в Харьковской области. По данным ведомства, он незаконно пересек украинскую границу.

Уточняется, что мужчина, двигающийся в направлении границы, был замечен сотрудниками службами еще накануне, когда он находился на территории РФ. После того, как неизвестный пересек границу, его задержали. Как утверждает ведомство, 28-летний россиянин пытался проникнуть на территорию Украины незаконно, поскольку ранее ему запретили въезд в страну.

В отношении россиянина составлены документы об административном правонарушении. О причинах, по которому ранее мужчине был запрещен въезд на Украину, не сообщается.

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