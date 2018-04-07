«ВКонтакте» тестирует новую функцию голосовых звонков

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Санкт-Петербург, 7 апреля. Крупнейшая российская социальная сесть «ВКонтакте» 7–8 апреля протестирует новую функцию голосовых звонков между пользователями.

Новая Функция появится в официальном приложении для мобильных телефонов на ОС Android и iOS, сообщает vc.ru со ссылкой на свои источники. В Бета-тестировании примут участие несколько сотен человек. Отмечается, что звонки станут доступны все пользователям уже в текущем году.

Однако в пресс-службе самой соцсети пока не комментируют информацию. Пользователи считают, что при введении новой функции «ВКонтакте» полностью вытеснит из рынка Skype.

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