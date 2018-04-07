Грымов объяснил «элементарной завистью» критику Козловского в Сети

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Москва, 7 апреля. Известный режиссер Юрий Грымов объяснил завистью все негативные комментарии россиян в Интернете в связи с выходом трейлера нового фильма Данилы Козловского «Тренер».

«У нас люди небезразличны к успеху, а Козловский сегодня абсолютно успешный актер. Вспышки ненависти, мне кажется, связаны с элементарной завистью. Высказывать свое мнение имеет право любой зритель, пользователь сети, но после того, как увидит хоть что-то», — отметил он.

В то же время, он признал, что на сегодняшний день наблюдается пресыщение российского кинорынка спортивными драмами, которых в последнее время стало слишком много. По его словам, все эти «коньки, лыжи, футбол, хоккей» вызывают усталость у зрителя и со временем начинают раздражать, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее Козловский, который выступает в «Тренере» в качестве актера, режиссера и сценариста, заявил, что не ожидал такой негативной реакции от россиян на трейлер своего фильма. Он подчеркнул, что зрители из США и стран Европы восприняли его картину более благосклонно. Фильм «Тренер» выходит на российские экраны 19 апреля.

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