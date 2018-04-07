Видео неудачного сноса башни в Дании опубликовано в Сети

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Копенгаген, 7 апреля. В Сети опубликовано видео неудачного сноса силосной башни в Дании, которая упала на городскую библиотеку.

Инцидент произошел в датском городе Вордингборг, расположенном на острове Зеландия. Там был произведен снос силосной башни, высота которой достигала 14-этажного здания.

Однако в процессе сноса что-то пошло не так, и строение рухнуло на рядом расположенное здание городской библиотеки. К счастью, никто не пострадал в этом ЧП. Видео неудачного сноса, который попал в объективы камер очевидцев, размещено в Интернете.

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