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Съемки пяти сезонов сериала «Властелин колец» обойдутся Amazon в $1 млрд
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    Съемки пяти сезонов сериала «Властелин колец» обойдутся Amazon в $1 млрд

    14:54  7 Апреля 2018
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    Съемки пяти сезонов сериала «Властелин колец» обойдутся Amazon в $1 млрд

    Вашингтон, 7 апреля. Крупнейшая компания по продажам через Интернет Amazon потратит на экранизацию книги «Властелин колец» Джона РоналдаТолкина около $1 млрд, пишет The Hollywood Reporter.

    Продолжительность сериала составить пять сезонов. Отмечается, что «Властелин колец» может появиться на экранах не позднее 2020 года. СМИ добавляют, что производственные затраты на создание известной фэнтезийной саги составят $1 млрд. Известно, что сами права Amazon обошлись в $250 млн.

    Ранее сообщалось о выходе ремейка фильма «Ворон» с Джейсоном Момоа, который сыграл в «Играх престолов» Кхала Дрого. Эта роль принесла актеру мировую известность.

    Съемки пяти сезонов сериала «Властелин колец» обойдутся Amazon в $1 млрд

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    Автор: Ирина Селезнева
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    #властелин колец
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