Введение миротворцев в Донбасс без ведома ДНР и ЛНР невозможно — Пушилин

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Донецк, 7 апреля. Размещение миротворцев в Донбассе невозможно без решения жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в субботу заявил полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин.

«Ни Петр Порошенко, ни его союзники в отдельности не принимают решения о контингенте ООН. Без решения жителей ДНР и ЛНР такое решение принято быть не может», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Впрочем, подчеркнул Пушилин, даже если ДНР и ЛНР дадут свое согласие, на реализацию этого плана уйдет много времени, поскольку существует масса технических моментов. Пока что резолюцию о введении миротворцев ООН в Донбасс подала только Россия.

Напомним, что инициатором проведения миротворческой операции в Донбассе выступил президент РФ Владимир Путин. Он предложил разместить «голубые каски» на линии разграничения для защиты наблюдателей ОБСЕ. Украинские власти поддерживают это предложение, однако настаивают на том, чтобы миротворцы были введены на всей территории Донбасса, а не только на линии разведения сил.

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