В Севастополе рассказали, как государство поддерживает малый бизнес в Крыму

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Севастополь, 7 апреля. Крымчане, которые хотят открыть свое дело, могут пройти обучение в рамках госпрограммы по самостоятельному трудоустройству и получить финансовую помощь. Об этом рассказал в соцсетях житель Севастополя Даниил Безуглый.

«В Севастополе в центре занятости есть госпрограмма по самостоятельному трудоустройству: обучают на предпринимателя, пишешь и защищаешь бизнес-план, получаешь безвозмездно финпомощь 100 тыс. рублей. Условие — тратить только на указанные цели (аренда помещения, покупка оборудования и т.п.), не закрывать ИП год, заплатить налоги», — рассказал бизнесмен.

По его словам, программа помогла ему открыть свой бизнес — теперь он занимается созданием сайтов и изданием детской литературы. Финансирование удалось получить всем девяти участникам программы, которые проходили обучение в его группе, рассказал Безуглый.

«Деньги государства очень помогли», — отметил он.

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