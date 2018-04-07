Патриарх Иерусалимский заявил, что постоянно молится за Путина и российский народ

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Иерусалим, 7 апреля. В купольной часовне в храме Гроба Господня в Иерусалиме появился Благодатный огонь. Патриарх Феофил III передал его паломникам, собравшимся в храме, в числе которых были члены делегации Фонда Андрея Первозванного.

Накануне патриарх Иерусалимский Феофил III встречался с российскими паломниками, прибывшими на Святую Землю в составе делегации Фонда Андрея Первозванного, сообщил ФАН источник, близкий к руководству Фонда.

Патриарх Феофил III рассказал, что очень высоко оценивает заслуги президента России Владимира Путина за поддержку православия на Ближнем Востоке.

«Наше оружие не физическое — молитва. Мы не перестанем молиться за президента России и весь российский народ», — сказал патриарх Феофил.

Он также рассказал о той миссии, которую выполняет Иерусалимский патриархат, духовно окормляя тысячи паломников, которые прибывают на Святую Землю. Патриарх отметил, что Церковь с уважением относится к законам и следует словам, сказанным Иисусом Христом о том, что кесарю необходимо отдавать кесарево.

Так Феофил III прокомментировал ситуацию с налоговыми претензиями, которые израильские власти выдвинули в адрес христианских общин Святой Земли.

После этого патриарх Феофил и викарий Святейшего патриарха Кирилла епископ Красногорский Иринарх прочитали молитву о мире на Святой Земле — сегодня, в Великую субботу, эти слова произносятся в храмах Русской Православной Церкви и других поместных церквей.

В этом году в Старом городе царит спокойная обстановка. Паломники отмечают, что в Гефсиманском саду, в храме Успения Богородицы и даже возле храма Гроба Господня не так много людей, как в предыдущий год, когда совпали католическая и православная Пасхи.

Напомним, Благодатный огонь будет доставлен специальным рейсом в столицу России сегодня вечером — примерно в 22.00 по Москве. Сотни людей собираются ждать прибытия делегации в аэропорту «Внуково». Ближе к полуночи огонь будет доставлен в храм Христа Спасителя и передан патриарху Кириллу.

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