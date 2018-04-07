Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Новороссия
В ДНР заявили, что «пасхальное» перемирие не принесло в Донбасс полноценный мир
Политика
Боевики «Джейш аль-Ислам» вновь обстреляли Дамаск — Центр примирения
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В ДНР заявили, что «пасхальное» перемирие не принесло в Донбасс полноценный мир

    14:39  7 Апреля 2018
    144

    В ДНР заявили, что «пасхальное» перемирие не принесло в Донбасс полноценный мир

    Донецк, 7 апреля. «Пасхальное» перемирие, действующее на территории Донбасса с 30 марта, не смогло принести в зону конфликта полноценный мир, считает полпред Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин.

    Он отметил, что очередное перемирие, как и предыдущие, не привело к прекращению огня в Донбассе.

    «Вынуждены констатировать, что все перемирия призваны сократить количество обстрелов, но это не прекращение войны. Чтобы говорить о прекращении, необходимо разведение сил и средств», — сказал Пушилин, отметив, что в районе станицы Луганской на третьем пилотном участке силы так и не были разведены.

    В ДНР заявили, что «пасхальное» перемирие не принесло в Донбасс полноценный мир

    Заявления президента Украины Петра Порошенко о завершении режима так называемой «АТО» в мае он назвал несоответствующими действительности и связал с предвыборным пиаром украинского главы государства.

    «Мы еще с 2014 года вынуждены быть готовы к войне, так как имеем дело с Украиной, которая является недоговороспособной, которая регулярно нарушает взятые на себя обязательства», — подчеркнул Пушилин.

    Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек. Несмотря на неоднократные режимы перемирия, из республик регулярно продолжают поступать сообщения об обстрелах со стороны украинских силовиков.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #всу #донбасс #украина #перемирие
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Крестные ходы к часовне над Гробом Господним начались в Иерусалиме

      13:21 7 Апреля 2018 506
      Читать
      12:52
      Сегодня

      В Донецке отмечают годовщину провозглашения ДНР масштабным шествием
      12:06
      Сегодня

      Бессилие и страх на Украине: перед Пасхой в Киеве продолжают гореть храмы РПЦ
      10:59
      Сегодня

      Донбасскому ополченцу Трегубу дадут временное убежище в России

      10:13
      Сегодня

      Экипаж судна «Норд» отпущен на свободу
      4:54
      Сегодня

      Европейские эксперты оценили важность российского газа для ЕС

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 2673

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      456

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      11042

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      426

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      3044
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Патриарх Кирилл поздравил всех верующих с Пасхой

      Патриарх Кирилл поздравил всех верующих с Пасхой

      14:33   7 Апреля 2018
      233
      Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

      Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

      14:22   7 Апреля 2018
      1054
      Бессилие и страх на Украине: перед Пасхой в Киеве продолжают гореть храмы РПЦ

      Бессилие и страх на Украине: перед Пасхой в Киеве продолжают гореть храмы РПЦ

      12:06   7 Апреля 2018
      3113
      Донбасс: жажда России. Колонка Руслана Мармазова

      Донбасс: жажда России. Колонка Руслана Мармазова

      5:30   7 Апреля 2018
      887