В ДНР заявили, что «пасхальное» перемирие не принесло в Донбасс полноценный мир

В закладки

Донецк, 7 апреля. «Пасхальное» перемирие, действующее на территории Донбасса с 30 марта, не смогло принести в зону конфликта полноценный мир, считает полпред Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин.

Он отметил, что очередное перемирие, как и предыдущие, не привело к прекращению огня в Донбассе.

«Вынуждены констатировать, что все перемирия призваны сократить количество обстрелов, но это не прекращение войны. Чтобы говорить о прекращении, необходимо разведение сил и средств», — сказал Пушилин, отметив, что в районе станицы Луганской на третьем пилотном участке силы так и не были разведены.

Заявления президента Украины Петра Порошенко о завершении режима так называемой «АТО» в мае он назвал несоответствующими действительности и связал с предвыборным пиаром украинского главы государства.

«Мы еще с 2014 года вынуждены быть готовы к войне, так как имеем дело с Украиной, которая является недоговороспособной, которая регулярно нарушает взятые на себя обязательства», — подчеркнул Пушилин.

Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек. Несмотря на неоднократные режимы перемирия, из республик регулярно продолжают поступать сообщения об обстрелах со стороны украинских силовиков.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.