В ДНР заявили, что «пасхальное» перемирие не принесло в Донбасс полноценный мир
Донецк, 7 апреля. «Пасхальное» перемирие, действующее на территории Донбасса с 30 марта, не смогло принести в зону конфликта полноценный мир, считает полпред Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин.
Он отметил, что очередное перемирие, как и предыдущие, не привело к прекращению огня в Донбассе.
«Вынуждены констатировать, что все перемирия призваны сократить количество обстрелов, но это не прекращение войны. Чтобы говорить о прекращении, необходимо разведение сил и средств», — сказал Пушилин, отметив, что в районе станицы Луганской на третьем пилотном участке силы так и не были разведены.
Заявления президента Украины Петра Порошенко о завершении режима так называемой «АТО» в мае он назвал несоответствующими действительности и связал с предвыборным пиаром украинского главы государства.
«Мы еще с 2014 года вынуждены быть готовы к войне, так как имеем дело с Украиной, которая является недоговороспособной, которая регулярно нарушает взятые на себя обязательства», — подчеркнул Пушилин.
Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек. Несмотря на неоднократные режимы перемирия, из республик регулярно продолжают поступать сообщения об обстрелах со стороны украинских силовиков.