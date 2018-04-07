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Иерусалим, 7 апреля. Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

В субботу, 7 апреля, в храме Гроба Господня сошел благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III передал священный огонь собравшимся в храме верующим, которые распространят его пламя по всему миру.

Российская делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) доставит огонь в особых лампадах специальным бортом в Москву.

Ежегодно в Великую субботу, накануне празднования Пасхи, из храма Гроба Господня выносят благодатный огонь после особого богослужения. Благодатный огонь представляет собой нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил апостол Петр. Для верующих он, появившийся в результате чуда, является святыней.

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