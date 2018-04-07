Патриарх Кирилл поздравил всех верующих с Пасхой

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Москва, 7 апреля. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех верующих с праздником Воскресения Христова, пожелав православным христианам приобретения «духовной зоркости».

В России 8 апреля отмечается Пасха. Епископ Русской православной церкви обратился к православным христианам с пасхальной речью.

«Победа Христа над смертью — это не только духовная, но и физическая реальность. Господь Иисус действительно воскрес телом ради спасения всех людей», — говорится в послании патриарха Кирилла.

Ученики и последователи Христа своим примером напоминают о том, что «жизнь — Христос, а смерть — не конец бытия». Он пожелал россиянам духовной зоркости, чтобы не жить в суете и находить время для богоугодных дел. Епископ РПЦ призвал верующих поделиться со всеми радостной вестью о воскрешении Христа.

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