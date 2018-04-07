Патриарх Кирилл выпустил в небо Москвы благовещенских голубей

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Москва, 7 апреля. Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл выпустил в небо над храмом Христа Спасителя белых благовещенских голубей.

В текущем году произошло редкое совпадение, которое обычно наблюдается два или три раза в столетие. Великая суббота, день накануне Пасхи, совпала с праздником Благовещения, который традиционно отмечается 7 апреля.

Патриарх Кирилл и ученики московских воскресных школ выпустили со ступеней храма Христа Спасителя 200 белых голубей. Эти шаги являются символом благой вести, в которой архангел Гавриил сообщил Деве Марии о рождении от нее Спасителя мира, а также свободу, которая дарована человечеству Иисусом Христом.

Ранее стало известно, что в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь.

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