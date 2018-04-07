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Курды заявили о строительстве новых американских баз в Сирии
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    Курды заявили о строительстве новых американских баз в Сирии

    14:30  7 Апреля 2018
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    Курды заявили о строительстве новых американских баз в Сирии

    Москва, 7 апреля. США строят новые базы на восточном берегу реки Евфрат на севере Сирии. Как сообщил сопредседатель комитета обороны региона Джазира в северной Сирии Рейзан Жило, возглавляемая Соединенными Штатами международная коалиция строит базы в соответствии с договоренностями с Сирийскими демократическими силами (SDF).

    «Да, международная коалиция строит новые базы в Манбидже, это связано с военными планами … Будь это базы США или французские, мы взаимодействуем с ней (коалицией), а не со странами. В целом строительство баз идет на севере Сирии, особенно на востоке Евфрата», — заявил Жило.

    По его словам, распоряжаться новыми базами будут формирования SDF в координации с коалицией США.

    Напомним, что международная коалиция находится в Сирии без согласия властей, которые считают ее действия незаконными. Поддерживаемые США курды отказываются от сотрудничества с официальным Дамаском, а он их действий гибнет мирное население, которое считает их новыми террористами ИГ1 (группировка запрещена в РФ).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сша #сирия #дамаск #курды #коалиция #sdf #сдс
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