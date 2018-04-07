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Сирия новости 7 апреля 16.30: Турция развернет пункты мониторинга в Хаме, новые жертвы боевиков в Дамаске
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    Сирия новости 7 апреля 16.30: Турция развернет пункты мониторинга в Хаме, новые жертвы боевиков в Дамаске

    16:29  7 Апреля 2018
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    Армия Турции

    Сирия, 7 апреля. Турция готовится развернуть новые наблюдательные пункты на севере Хамы. Количество жертв обстрелов боевиков в Дамаске возросло до четырех мирных жителей. Отряды ССА** перехватили автомобиль с вооружением ИГ1 на западе провинции Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с исламистскими формированиями на юго-востоке от Хамы; обстреляли позиции «Тахрир аш-Шам» на окраине Даръа.

    «Джейш Аль-Ислам»*****: утверждает, что нанесла урон правительственным войскам САР в Харасте в Восточной Гуте.

    Сирийская свободная армия (ССА): перехватила автомобиль с оружием союзников ИГ на западе от города Даръа.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»):1 бездоказательно заявила о потерях САА в боях на севере провинции Хомс.

    Армия Турции: планирует развернуть три наблюдательных пункта в районе между городами Аль-Латамина и Мурек на севере Хамы.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Подконтрольный боевикам Telegram-ресурс Emaan News Center утверждает, что отряды группировки «Джейш Аль-Ислам» убили и ранили нескольких военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) и бойцов проасадовских сил, а также уничтожили бульдозер и БМП войск САР в окрестностях Харасты. Однако никаких доказательств источник не приводит. Стоит отметить, что в последнее время каналы исламистов в соцсетях регулярно публикуют дезинформирующиеся сведения, пытаясь поставить под сомнение успех операции САА в Восточной Гуте

    Между тем увеличилось число жертв обстрелов террористов в Дамаске. По обновленным данным SANA News, погибли четверо гражданских лиц и еще около 30 человек были ранены. Напомним, остатки отрядов боевиков, базирующиеся в районе Думы, ранее обстреляли из крупнокалиберных минометов кварталы исторической части столицы.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Канал радикалов в Telegram Emaan News Center утверждает, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных исламистских формирований якобы подбили танк и убили одного солдата сирийской армии в боях на линии фронта около поселения Таль Амри, расположенного вблизи Растанского котла на севере провинции Хомс. Никаких официальных подтверждений данной информации до сих пор не поступало. Связанные с террористами источники постоянно публикуют фейковые новости, пытаясь с их помощью поднять уровень боевого духа в своих рядах и дискредитировать правительственную армию САР. К северу от Хомса действует режим тишины, однако подконтрольные «Джебхат ан-Нусре» группировки время от времени нарушают договоренности о создании зон деэскалации.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    По информации оппозиционного портала Masar Press Net, в провинции Дейр-эз-Зор будто бы погибли три бойца проправительственных подразделений, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве, которое было уставлено бывшими террористами «Исламского государства»1. Эти сведения в настоящий момент проверяются. Данная группировка прекратила свое существование на территории Сирии, однако в отдельных регионах арабской республики все еще сохраняется присутствие разрозненных отрядов ИГИЛ1. В частности — в западных пустынных районах провинции Дейр-эз-Зор и на восточном берегу Евфрата, где базируются курдские отряды Демократических сил Сирии (SDF)**** и войска международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Боевики оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА) перехватили автомобиль с контрабандным оружием, предназначенным для террористов формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», в районе бассейна реки Ярмук в западной части провинции Даръа. Об этом сообщает информационный портал Jisr TV. В этом регионе до сих пор сохраняется анклав союзников ИГ. Группировка «Джейш Халид ибн Аль-Валид» ранее присягнула на верность главарям «Исламского государства». Несмотря на многочисленные попытки радикалов «Свободной армии» отбить данные территории, добиться успеха на этом направлении им не удается уже несколько лет. В этом районе отмечаются только позиционные бои, а каких-либо принципиальных изменений в ситуации к западу от Даръа не происходило уже долгое время.

    Информагентство Masar Press Net передает, что подразделения правительственных войск САР обстреляли опорные пункты боевиков-исламистов на окраине района Даръа Аль-Балад в административном центре провинции. Огонь велся из минометов по командным пунктам и огневым позициям террористов. Напомним, около половины территории города находится в оккупации так называемой вооруженной оппозиции. Кроме того, здесь по-прежнему концентрируются отряды «Джебхат ан-Нусры», на которую установленный на юго-западе Сирии режим без огня не распространяется.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    По данным Emaan News Center, Турция готовится усилитьсвой контингент в районе «Большого Идлиба» и перебросить дополнительные силы на север провинции Хама. Так же турецкое военное командование планирует развернуть три новых наблюдательных пункта на территориях от Аль-Латамины до города Мурек. Анкара наряду с Москвой и Тегераном является одним из гарантов урегулирования ситуации в Сирии и следит за соблюдением режима перемирия на линии соприкосновения между умеренной оппозицией и сирийской армией. К северу от Хамы, тем не менее, также базируются террористические бандформирования «Джебхат Фатх аш-Шам» и подконтрольных «Нусре» группировок, в отношении которых перемирие не действует.

    К юго-востоку от административного центра провинции около населенного пункта Абу Дуда отмечаются короткие столкновения между силами исламистских бандгруппировок и правительственных войск САР, передает Telegram-канал Emaan News Center. Данные территории относятся к Растанскому котлу, где также дислоцируются отряды «Тахрир аш-Шам».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #дамаск #хама #игил #курды #саа #дейр-эз-зор #даръа #сса #джебхат ан-нусра #хомс #восточная гута #джейш аль-ислам #растанский котел
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