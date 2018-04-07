Посол РФ в Лондоне запросил встречу с Джонсоном для обсуждения «дела Скрипаля»

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Лондон, 7 апреля. Российский посол в Лондоне Александр Яковенко просит о встрече с министром иностранных дел Британии Борисом Джонсоном для обсуждения так называемого «дела Скрипаля», сообщили в посольстве России в Великобритании.

Как констатировали российские дипломаты, посольство в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и обвинениями Лондона о якобы причастности России к этому инциденту не может дать «удовлетворительную оценку текущему уровню сотрудничества» с британским МИД.

В ведомстве отметили, что Яковенко направил Джонсону личную ноту в связи с текущей ситуацией. В посольстве РФ надеются, что их запрос на встречу с главой МИД Британии будет удовлетворен, и она состоится в ближайшее время.

«Как представляется, давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери», — приводит слова источника РИА Новости.

Напомним, ранее Лондон обвинил Россию в якобы причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, однако Москва отвергает все обвинения. Никаких доказательств британская сторона так и не представила. Заявление России по «делу Скрипаля» поддержали в ОЗХО 14 стран.

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