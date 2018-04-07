Сергей Скрипаль находится в сознании и может говорить — СМИ

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Лондон, 7 апреля. Пострадавший от отравления бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль находится в сознании и может говорить, сообщил телеканал «Скай ньюс».

Правоохранительные органы могут вскоре «переговорить с человеком, находящимся в центре истории с отравлением в Солсбери». СМИ сообщили, что Сергей Скрипаль вышел из критического состояния и хорошо реагирует на лечение, находится в сознании и разговаривает.

Ранее главврач окружной больницы Солсбери Кристин Бланшард отметила, что состояние Скрипаля улучшается. Российское посольство в Лондоне приветствовало новости об улучшении состояния пострадавшего и поблагодарило медицинский персонал. Дипмиссия пожелала Сергею Скрипалю и его дочери Юлии скорейшего выздоровления.

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