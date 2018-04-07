Крупный пожар произошел на строительном рынке в Чите

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Москва, 7 апреля. Днем в субботу на строительном рынке «Мегастрой» в Чите произошел крупный пожар. Возгорание произошло на одном из складских помещений.

Как сообщает региональное управление МЧС, на момент возгорания людей на складе не было. В настоящее время огонь ликвидирован, пострадавших в результате пожара нет. Специалисты продолжают работу на месте: пожарные осуществляют проливку строения.

Причины пожара выясняются. Площадь возгорания сейчас также устанавливается специалистами. Общая площадь строительного рынка «Мегастрой» составляет 17 тысяч квадратных метров, на территории рынка находится более 200 магазинов.

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