Все это бахвальство: в СФ ответили киевским радикалам, обещавшим теракты к открытию Крымского моста

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Члены националистической организации «Добровольческое движение ОУН» (деятельность организации запрещена на территории Российское Федерации по решению Верховного суда РФ) пообещали устроить ряд террористических актов в день открытия моста через Керченский пролив. В свою очередь, член Совета Федерации Сергей Цеков в комментарии Федеральному агентству новостей пообещал, что украинские радикалы не смогут ничего сделать.

Как сообщают украинские средства массовой информации, глава движения Николай Коханивский пригрозил, что он и его сторонники совершат атаки на российские дипломатические ведомства на Украине и за ее пределами.

«У нас нет глобальных возможностей, чтобы организовывать теракты на территории оккупированного Крыма, нам нужно пересечь границу. Но атаки на российское посольство, консульства не прекратятся. Возможно, в день запуска этого моста мы сделаем что-то в Киеве или во Львове. Не исключаем вариант того, что российские учреждения будем атаковать не только на территории Украины», — отметил Коханивский.

Методы Бандеры

По словам Цекова, украинские радикалы вспомнили, что они являются наследниками Бандеры. Это значит, что их методы — терроризм и диверсии.

«За последние четыре года подобных заявлений с Украины было очень много. Их делали представители разных националистических сил, как украинских, так и крымско-татарских. Сначала они заявляли, что не допустят строительства Крымского моста, потом говорили, что устроят какие-то диверсии. Обещали, что чуть ли не перекроют всю акваторию Черного моря. Все это бахвальство. Ничего конкретного они сделать не смогут, даже если попытаются. У нас очень эффективно в Крыму работает Федеральная служба безопасности. Четыре года благодаря ФСБ мы живем в мире, в межнациональном согласии. И это несмотря на то, что постоянно провоцируют крымских татар из Киева», — пояснил Сергей Цеков.

Что Россия должна предпринимать в такой ситуации? Прежде всего, отметил сенатор, необходимо обращать внимание международного сообщества на то, что существуют подобные заявления.

«Украинские угрозы — лишнее подтверждение правильности нашего решения в 2014 году присоединиться к Российской Федерации», — заключил Сергей Цеков.

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