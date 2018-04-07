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Появилось видео нападения Макгрегора на автобус с Нурмагомедовым
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    Появилось видео нападения Макгрегора на автобус с Нурмагомедовым

    13:52  7 Апреля 2018
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    Появилось видео нападения Макгрегора на автобус с Нурмагомедовым

    Нью-Йорк, 7 апреля. Появилось видео нападения ирландца Конора Макгрегора на автобус с бойцами UFC, ролик опубликовали на YouTube-канале спортивной организации.

    Скандально известный боец UFC Конор Макгрегор бросил в автобус с оппонентами тележку и металлическое ограждения. Он бегал вокруг транспортного средства, нецензурно ругаясь в адрес конкурентов. Россиянин Хабиб Нурмагомедов, который также находился в автобусу, предложил Макгрегору принять бой. 

    «Просто скажи мне где и все. Зачем тебе нужно сюда приходить? Ты хочешь подраться или что? Отправь мне сообщение и приходи. Без охранников, без UFC, без всего», — сказал он.

    Напомним, что инцидент произошел 5 апреля у въезда в «Барклайс-центр» в Бруклине. Известно, что от разбитого стекла автобуса получили травмы два бойца смешанных единоборств. Правоохранительные органы увезли Макгрегора в участок. Противостояние между двумя сильным спортсменами длится уже давно. 

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    Автор: Ирина Селезнева
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    #нурмагомедов #макгрегор
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