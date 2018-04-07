Бывший коллега Дурова рассказал, как происходит шифрование сообщений в Telegram

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Москва, 7 апреля. Антон Розенберг, работавший с создателем Telegram Павлом Дуровым над соцсетью «ВКонтакте», объяснил принцип шифрования сообщений в мессенджере.

Пользователи Telegram используют для общения секретные и облачные чаты. В первых сообщение шифруется на гаджете у отправителя и расшифровывается у получателя — мессенджер не видит его содержимое, только метаданные. Секретные чаты доступны только на одном устройстве в отличие от облачных, которыми чаще всего пользуются юзеры.

Личные сообщения в облачных чатах, посты в группах и каналах передаются на серверы с помощью протокола MTProto, расшифровываются и хранятся там. У Telegram есть ключи от них, утверждает Розенберг.

«И если в прошлом году Павел умело манипулировал фактами, всякий раз заявляя, что требования ФСБ технически невыполнимы, потому что ключей от секретных чатов у мессенджера нет (хотя ими почти никто не пользуется, и ФСБ в запросе о них ничего не спрашивало), то в последнем письме Роскомнадзору от юристов «Агоры», представляющей интересы Telegram в суде, лукавство вышло на новый уровень, поскольку у неподготовленных читателей создается впечатление, будто у Telegram нет доступа и к содержимому облачных чатов», — заявил он RT.

По мнению Розенберга, гораздо честнее по отношению к пользователям было бы сделать во всех облачных чатах шифрование end-to-end.

Напомним, 6 апреля Роскомнадзор обратился в суд с иском об ограничении в России доступа к Telegram, который отказывается передать ключи шифрования.

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