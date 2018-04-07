Пассажир рейса Петербург-Ереван умер при посадке

В закладки

Санкт-Петербург, 7 апреля. Во время посадки самолета, который следовал из Санкт-Петербурга в Ереван, скончался один из пассажиров воздушного судна, сообщила пресс-секретарь главного управления гражданской авиации республики Сатеник Ованнисян.

Трагедия произошла в армянском аэропорту «Звартноц». Во время посадки в самолете скончался один из пассажиров.

«На борту самолета во время посадки, предположительно от инфаркта, скончался 39-летний гражданин РФ Артак Ванецян», — приводит слова источника РИА Новости.

По данным Ованнисян, на борту самолета находился врач, который вместе с членами экипажа попытался спасти мужчину. Однако их усилия не увенчались успехом.

Ранее стало известно, что в петербургском аэропорту «Пулково» приземлился самолет с неисправной стойкой шасси.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.