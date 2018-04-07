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Женщина была ранена на КПП в Донбассе в результате снайперского огня ВСУ – ДНР
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    Женщина была ранена на КПП в Донбассе в результате снайперского огня ВСУ – ДНР

    13:40  7 Апреля 2018
    85

    Женщина была ранена на КПП в Донбассе в результате снайперского огня ВСУ – ДНР

    Донецк, 7 апреля. В результате снайперского огня со стороны украинских силовиков на контрольно-пропускном пункте в Донбассе была ранена женщина, сообщил в субботу замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

    «Сегодня утром очередным коварным снайперским выстрелом со спины была ранена гражданская женщина 1963 года рождения. Мы предполагаем, что целью снайпера было именно ранить женщину», — сказал он.

    По словам Басурина, стрелять в женщину мог выпускник одного из учебных центров ВСУ, который, как предполагает представитель оперативного командования ДНР, прибыл на стажировку в так называемую зону АТО.

    Женщина была ранена на КПП в Донбассе в результате снайперского огня ВСУ – ДНР

    Басурин подчеркнул, что, открыв огонь по женщине, ВСУ грубо нарушили действующее с 30 марта в Донбассе «пасхальное перемирие».

    «Это грубое нарушение «пасхального перемирия». И данный факт говорит о том, что украинская сторона не способна выполнять свои обещания», — заявил он, подчеркнув, что Киев использует режим тишины для стрельбы в спины военнослужащим и мирным жителям Донбасса.

    Представитель оперативного командования призвал международные организации зафиксировать и произвести тщательное расследование по факту случившегося, напомнив, что накануне один из ополченцев также погиб в результате снайперского огня ВСУ.

    Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

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    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #днр #всу #донбасс
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