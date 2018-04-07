Защитники животных потребовали расследовать усыпление кота Скрипалей

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Лондон, 7 апреля. Британский офис американской организации по защите животных PETA призвал расследовать обстоятельства гибели морских свинок и усыпления кота бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

PETA возложила ответственность за гибель домашних животных Скрипалей на британские власти. По данным министерства окружающей среды, морские свинки были найдены мертвыми в оцепленном полицией доме бывшего сотрудника ГРУ.

Кота обнаружили в состоянии стресса, что его пришлось усыпить. Животных кремировали в секретной лаборатории в Портон-Дауне. Предполагается, что один кот сбежал из дома, его местонахождение неизвестно.

«Никто не должен был оставлять этих животных в доме, так же, как не оставляют детей. Очевидно, они должны были быть спасены. PETA призывает провести расследование и установить, как такое было допущено», — сообщается в Twitter организации по защите животных.

Глава британского офиса PETA Элиза Аллен считает ситуацию трагичной и возложила вину на гибель животных на властей Британии, пишет Independent.

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