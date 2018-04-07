Сирия: несколько тысяч пасхальных куличей отправят на авиабазу «Хмеймим»

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Москва, 7 апреля. Несколько тысяч куличей для российских военнослужащих в Сирии отправят на авиабазу «Хмеймим» к Пасхе.

Как сообщили в Минобороны РФ, гуманитарную акцию проводят Московская Патриархия, главное управление по работе с личным составом Вооруженных сил РФ, а также ветеранская организация «Боевое братство».

«В канун Светлого Христова Воскресения, в Великую Субботу 7 апреля, по окончании Литургии наместник Новоспасского монастыря епископ Воскресенский Савва освятил куличи, переданные в дар российским воинам в рамках гуманитарной акции «Пасха в Сирии», — говорится в сообщении.

Украшенные яйца и куличи для российских военнослужащих после освещения отправят в Сирию с подмосковного аэродрома Чкаловский в сопровождении хора «Благозвонница» и членов организации «Боевое братство».

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