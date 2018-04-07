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Крестные ходы к часовне над Гробом Господним начались в Иерусалиме
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    Крестные ходы к часовне над Гробом Господним начались в Иерусалиме

    13:21  7 Апреля 2018
    151

    Крестные ходы к часовне над Гробом Господним начались в Иерусалиме

    Москва, 7 апреля. В Иерусалиме в субботу начались крестные ходы к часовне над Гробом Господним в преддверии чуда схождения Благодатного огня, которое повторяется ежегодно накануне православной Пасхи.

    В настоящее время в сторону храма Воскресения Христова движется торжественная процессия православной арабской молодежи из христианского квартала Старого Иерусалима. Старшины держат в руках хоругви и иконы, молодые люди скандируют лозунги и просят Господа даровать верующим Благодатный огонь, передает РИА Новости.

    Отмечается, что среди верующих, заполнивших улицы Старого города, особенно много россиян и украинцев.

    Крестные ходы к часовне над Гробом Господним начались в Иерусалиме

    Также в праздничных мероприятиях принимает участие делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которую возглавляют председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и епископ Красногорский Иринарх, викарий патриарха Московского и всея Руси. Они получат огонь из рук патриарха Иерусалимского Феофила III и доставят его в субботу вечером в Москву.

    Напомним, в этом году православный мир празднует Пасху 8 апреля. В ночь с субботы на воскресенье праздничные богослужения пройдут во всех храмах России. Ранее сообщалось, что безопасность россиян во время праздника обеспечат более 40 тысяч сотрудников МЧС.

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    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #православие #пасха #иерусалим
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      Крестные ходы к часовне над Гробом Господним начались в Иерусалиме

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