Япония создала первое со времен Второй мировой подразделение морского десанта

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Токио, 7 апреля. В Японии создано первое со времен Второй мировой войны подразделение морских десантных сил. Торжественная церемония его размещения состоялась в субботу на японском острове Кюсю.

Подразделение получило название Бригады быстрого размещения амфибийных сил. В ее составе – 2 тысячи 100 служащих наземных сил самообороны Японии. В дальнейшем численность подразделения планируют увеличить до трех тысяч человек, передает агентство «Киодо».

Главной задачей японского морского десанта станет защита отдаленных островов в Восточно-Китайском море, в первую очередь, островов Сенкаку, по поводу которых Япония ведет споры с Китаем (китайское название островов – Дяоюйдао).

«Учитывая возрастающие сложности в ситуации с безопасностью и обороной территорий, окружающих Японию, защита наших островов стала критической обязанностью», — объяснил создание подразделения заместитель министра обороны Японии Томохиро Ямамото.

Напомним, после Второй мировой войны Японии было запрещено иметь собственную армию Соответствующее положение прописано в Конституции страны. За безопасность государства отвечают силы самообороны, которые не могут принимать участия во внешних конфликтах.

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