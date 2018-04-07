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Политика
Киев хочет сорвать «Минск-2», требуя размещения миротворцев по всему Донбассу — сенатор
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    Киев хочет сорвать «Минск-2», требуя размещения миротворцев по всему Донбассу — сенатор

    13:07  7 Апреля 2018
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    Киев хочет сорвать «Минск-2», требуя размещения миротворцев по всему Донбассу — сенатор

    Москва, 7 апреля. Киев выставляет неприемлемые условия по размещению миротворцев в Донбассе, добиваясь срыва минских соглашений, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. 

    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил ранее, что Киев будет оказывать давление на Россию в вопросе размещения миротворцев в Донбассе. Украинские власти настаивают на расширенном мандате миротворцев, пытаясь сорвать соглашения «Минска-2».

    «Украинские власти фактически добиваются невыполнения минских соглашений, выдвигая неприемлемые условия, и в частности, по размещению миротворцев на территории всего Донбасса», — сказал Сергей Цеков, пишет РИА Новости.

    Парламентарий подчеркнул, что миротворческий контингент должен находиться на линии разграничения, а также обеспечивать безопасность сотрудников наблюдательной миссии ОБСЕ.

    «Если на кого-то и надо давить, то только на Украину, поскольку именно от нее зависит мир на юго-востоке страны», — добавил Цеков.

    Сенатор добавил, что украинские власти заинтересованы в проведении военной операции против ДНР и ЛНР, «поскольку эта власть существует, только пока идет война на Донбассе». Цеков отметил, что если война остановится, что действующей власти придется отвечать перед гражданами за провальную внутреннюю политику.

    Напомним, что президент России Владимир Путин поддержал идею отправки миротворцев в Донбасс, но только с целью обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. 

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    Автор: Ирина Селезнева
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    #днр #донбасс #украина #лнр
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