Сирия: боевики «Джейш аль-Ислам» выпустили две мины по Дамаску

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Москва, 7 апреля. За минувшие сутки боевики группировки «Джейш аль-Ислам» выпустили две мины по Дамаску, сообщили в Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки боевики группировки «Джейш аль-Ислам» выпустили по столице и ее окрестностям две мины. Обстрелу из стрелкового оружия подверглись также позиции правительственных войск Сирийской Арабской Республики», — заявили в ведомстве.

В результате взрыва заминированного автомобиля в Дамаске были ранены шесть человек, еще один погиб.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии проводит переговоры с лидерами боевиков о их выходе через гумкоридор.

Тем временем в освобожденные от террористов населенные пункты возвращаются мирные жители. На данный момент в свои дома смогли вернуться 55 262 сирийца. В населенных пунктах восстанавливаются системы водо- и электроснабжения, открываются школы и магазины, ведется очистка дорог.

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