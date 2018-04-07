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Выйдут на Майдан, но не для парада: в Раде заявили об угрозе госпереворота со стороны ВСУ
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    Выйдут на Майдан, но не для парада: в Раде заявили об угрозе госпереворота со стороны ВСУ

    13:03  7 Апреля 2018
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    Выйдут на Майдан, но не для парада: в Раде заявили об угрозе госпереворота со стороны ВСУ

    Киев, 7 апреля. Вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид заявила, что ВСУ могут осуществить госпереворот в стане, если окажутся без парламентского контроля.

    Сыроид раскритиковала внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект национальной безопасности. По ее мнению, армия страны должна находиться под контролем парламента. 

    «Без парламентского контроля над применением вооруженных сил не следует удивляться, если однажды на Майдан или на Грушевского выедут украинские войска, но не для парада», — приводят ее слова украинские СМИ.

    Она констатировала, что парламент должен контролировать все, что связано с ВСУ — от бюджетных трат до назначения каждого генерала.

    Выйдут на Майдан, но не для парада: в Раде заявили об угрозе госпереворота со стороны ВСУ

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #всу #украина #верховная рада #госпереворот
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