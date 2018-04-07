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Политика
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с приближающейся Пасхой
Политика
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с приближающейся Пасхой
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    Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с приближающейся Пасхой

    12:49  7 Апреля 2018
    57

    Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с приближающейся Пасхой

    Минск, 7 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу РПЦ патриарха Кирилла с приближающимся праздником Пасхи, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

    В воскресенье, 8 апреля, православные верующие в России отметят Пасху. В связи с этим Лукашенко направил главе РПЦ свои поздравления.

    «Воскресение Христово наполняет сердца людей теплом и любовью, дарит каждому светлые надежды и веру в лучшее, — констатировал белорусский лидер в своем послании. — Этот великий день является символом победы добра над злом и торжества жизни, укрепляет стремление человека приносить пользу окружающим».

    Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с приближающейся Пасхой

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #белоруссия #лукашенко #кирилл #рпц #патриарх #пасха
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