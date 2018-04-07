Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с приближающейся Пасхой
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Минск, 7 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу РПЦ патриарха Кирилла с приближающимся праздником Пасхи, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В воскресенье, 8 апреля, православные верующие в России отметят Пасху. В связи с этим Лукашенко направил главе РПЦ свои поздравления.
«Воскресение Христово наполняет сердца людей теплом и любовью, дарит каждому светлые надежды и веру в лучшее, — констатировал белорусский лидер в своем послании. — Этот великий день является символом победы добра над злом и торжества жизни, укрепляет стремление человека приносить пользу окружающим».
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