Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Общество
Россияне собирают подписи в поддержку реформы образования Васильевой
Политика
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с приближающейся Пасхой
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Россияне собирают подписи в поддержку реформы образования Васильевой

    12:43  7 Апреля 2018
    51

    Россияне собирают подписи в поддержку реформы образования Васильевой

    Москва, 7 апреля. Россияне собирают подписи в поддержку образовательной реформы министра образования РФ Ольги Васильевой, предложившей изменить образовательные стандарты в школе, в частности, увеличить список обязательной литературы.

    Согласно предложению Васильевой, российские школьники в обязательном порядке должны знакомиться не со 130 произведениями классической русской литературы, а с 250. Речь идет о текстах Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Шолохова, Шукшина.

    Как пишет «Русская весна», инициатива неожиданно вызвала недовольство со стороны неких «учителей-словесников», заявивших, что классики якобы устарели, а также со стороны книжных издательств, которые в случае принятия новых стандартов не смогут выпускать неограниченное количество разных учебников по русской литературе.

    Россияне собирают подписи в поддержку реформы образования Васильевой

    В ответ на это неравнодушные граждане создали петицию на портале Change.org, она направлена президенту России, правительству страны и Госдуме. Родителей и учителей призывают не оставаться равнодушными и поддержать Васильеву, которая пытается восстановить систему российского образования и сделать ее более качественной. На данный момент петицию подписали почти 12,5 тысяч человек.

    Напомним, ранее, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, министр образования РФ Ольга Васильева предложила сделать обязательным для выпускников российских школ ЕГЭ по литературе.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #васильева #литература #школа #образование
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      В Донецке отмечают годовщину провозглашения ДНР масштабным шествием

      12:52 7 Апреля 2018 40
      Читать
      12:06
      Сегодня

      Бессилие и страх на Украине: перед Пасхой в Киеве продолжают гореть храмы РПЦ
      10:59
      Сегодня

      Донбасскому ополченцу Трегубу дадут временное убежище в России

      10:13
      Сегодня

      Экипаж судна «Норд» отпущен на свободу
      4:54
      Сегодня

      Европейские эксперты оценили важность российского газа для ЕС
      1:22
      Сегодня

      Пушков назвал новые санкции США «ветрами ледяной войны»

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 2037

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      432

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      10352

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      401

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      2875
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Бессилие и страх на Украине: перед Пасхой в Киеве продолжают гореть храмы РПЦ

      Бессилие и страх на Украине: перед Пасхой в Киеве продолжают гореть храмы РПЦ

      12:06   7 Апреля 2018
      285
      Европейские эксперты оценили важность российского газа для ЕС

      Европейские эксперты оценили важность российского газа для ЕС

      4:54   7 Апреля 2018
      3708
      РФ не оставит санкции США и любой антироссийский выпад без жесткого ответа — МИД России

      РФ не оставит санкции США и любой антироссийский выпад без жесткого ответа — МИД России

      22:52   6 Апреля 2018
      2277
      Пушков о новых санкциях против РФ: С «чудищем из морских глубин» США будут бороться всеми средствами

      Пушков о новых санкциях против РФ: С «чудищем из морских глубин» США будут бороться всеми средствами

      19:30   6 Апреля 2018
      3692