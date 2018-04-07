Россияне собирают подписи в поддержку реформы образования Васильевой

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Москва, 7 апреля. Россияне собирают подписи в поддержку образовательной реформы министра образования РФ Ольги Васильевой, предложившей изменить образовательные стандарты в школе, в частности, увеличить список обязательной литературы.

Согласно предложению Васильевой, российские школьники в обязательном порядке должны знакомиться не со 130 произведениями классической русской литературы, а с 250. Речь идет о текстах Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Шолохова, Шукшина.

Как пишет «Русская весна», инициатива неожиданно вызвала недовольство со стороны неких «учителей-словесников», заявивших, что классики якобы устарели, а также со стороны книжных издательств, которые в случае принятия новых стандартов не смогут выпускать неограниченное количество разных учебников по русской литературе.

В ответ на это неравнодушные граждане создали петицию на портале Change.org, она направлена президенту России, правительству страны и Госдуме. Родителей и учителей призывают не оставаться равнодушными и поддержать Васильеву, которая пытается восстановить систему российского образования и сделать ее более качественной. На данный момент петицию подписали почти 12,5 тысяч человек.

Напомним, ранее, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, министр образования РФ Ольга Васильева предложила сделать обязательным для выпускников российских школ ЕГЭ по литературе.

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