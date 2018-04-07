В Донецке отмечают годовщину провозглашения ДНР масштабным шествием

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Донецк, 7 апреля. В центре столицы ДНР проходит многотысячное шествие, приуроченное к четвертой годовщине провозглашения республики. В мероприятии принимают участие около 10 тысяч человек.

Жители Донецка собрались у республиканской научной библиотеки, откуда начали движение к площади имени Ленина. Здесь состоится митинг и праздничный концерт. В шествии принимают участие горожане, школьники, представители движений «Донецкая республика» и «Молодая республика».

В мероприятии также участвуют представители народного совета ДНР, депутаты парламента, городские власти. Движение транспорта по главной улице столицы республики ограничено. Напомним, что 6 апреля в ответ на государственный переворот на Украине в Донецке выразили несогласие с захватом власти в Киеве.

Уже 7 апреля депутаты областного совета зачитали декларацию о суверенитете ДНР. 11 мая того же года в Донецкой области состоялся референдум, 75% проголосовали за независимость Донбасса.

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