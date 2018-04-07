Пучдемон перед задержанием в Германии планировал уехать в Россию — СМИ

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Барселона, 7 апреля. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон рассматривал возможность поехать в Россию перед тем, как его задержали в ФРГ 25 марта, пишет издание Mundo.

Карлес Пучдемон 22 марта прибыл в Финляндию, однако в Испании выдали ордер на его арест в Европе. По данным испанского издания, бывший глава каталонского правительства планировал поехать в Россию или в Стокгольм. В итоге Пучдемон выбрал Швецию. Там он планировал вернуться в Бельгию, но был задержан полицией в Германии.

Напомним, что каталонский политик покинул Испанию после проведения референдума о независимости региона. Власти Испании назвали голосование об отделении незаконным. Отмечается, что 5 апреля немецкий суд постановил отпустить Пучдемона из тюрьмы под залог в размере 75 тысяч евро. По данным ряда СМИ, на автомобиле, который перевозил каталонца по Европе, был установлена аппаратура слежения.

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