7 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Более 40 тысяч спасателей будут дежурить в храмах на Пасху

Более 40 тысяч сотрудников МЧС обеспечат безопасность россиян на Пасху Более 40 тысяч сотрудников МЧС будут обеспечивать безопасность россиян в период празднования православной Пасхи. В настоящее время подразделения службы переведены в режим повышенной готовности. В преддверии Пасхи инспекторы провели профилактические мероприятия в храмах и церквях страны, где в ночь с 7 на 8 апреля пройдут праздничные богослужения. Всего сотрудники МЧС России организовали 26 тысяч проверочно-профилактических мероприятий, а также провели беседы со служителями 11 тысяч православных учреждений.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко празднует день рождения Председатель Федерального Собрания России Валентина Матвиенко сегодня отмечает день рождения и принимает поздравления от официальных лиц. Так, например, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин не только поздравил Валентину Матвиенко, но и назвал ее яркой личностью и влиятельным политиком, который принимает последовательные, взвешенные решения и умеет работать «с полной самоотдачей». Глава СК РФ убежден, что эти качества помогли спикеру Совфеда добиться «заслуженного авторитета и уважения в обществе».

ВСУ нарушили режим прекращения огня в ДНР 23 раза за сутки Украинские силовики за минувшие сутки 23 раза нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации. Уточняется, что ВСУ вели огонь с использованием минометов калибром 82 и 120 миллиметров, гранатометов, БМП и стрелкового оружия. Всего при обстреле территорий ДНР украинские силовики применили 305 единиц боеприпасов. Напомним, очередное «пасхальное» перемирие вступило в силу на территории Донбасса 30 марта.