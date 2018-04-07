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ФАН-ТВ
7 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Более 40 тысяч спасателей будут дежурить в храмах на Пасху
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    7 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Более 40 тысяч спасателей будут дежурить в храмах на Пасху

    Более 40 тысяч сотрудников МЧС обеспечат безопасность россиян на Пасху. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко празднует день рождения. В Сети появилось видео с гигантской трещиной, «разломившей» Африку на две части.
    13:23 7 Апреля 2018
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    Более 40 тысяч сотрудников МЧС обеспечат безопасность россиян на Пасху

    7 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Более 40 тысяч спасателей будут дежурить в храмах на Пасху

    Более 40 тысяч сотрудников МЧС будут обеспечивать безопасность россиян в период празднования православной Пасхи. В настоящее время подразделения службы переведены в режим повышенной готовности. В преддверии Пасхи инспекторы провели профилактические мероприятия в храмах и церквях страны, где в ночь с 7 на 8 апреля пройдут праздничные богослужения. Всего сотрудники МЧС России организовали 26 тысяч проверочно-профилактических мероприятий, а также провели беседы со служителями 11 тысяч православных учреждений.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко празднует день рождения

    7 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Более 40 тысяч спасателей будут дежурить в храмах на Пасху

    Председатель Федерального Собрания России Валентина Матвиенко сегодня отмечает день рождения и принимает поздравления от официальных лиц. Так, например, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин не только поздравил Валентину Матвиенко, но и назвал ее яркой личностью и влиятельным политиком, который принимает последовательные, взвешенные решения и умеет работать «с полной самоотдачей». Глава СК РФ убежден, что эти качества помогли спикеру Совфеда добиться «заслуженного авторитета и уважения в обществе».

    ВСУ нарушили режим прекращения огня в ДНР 23 раза за сутки

    7 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Более 40 тысяч спасателей будут дежурить в храмах на Пасху

    Украинские силовики за минувшие сутки 23 раза нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации. Уточняется, что ВСУ вели огонь с использованием минометов калибром 82 и 120 миллиметров, гранатометов, БМП и стрелкового оружия. Всего при обстреле территорий ДНР украинские силовики применили 305 единиц боеприпасов. Напомним, очередное «пасхальное» перемирие вступило в силу на территории Донбасса 30 марта.

    В Сети появилось видео с гигантской трещиной, «разломившей» Африку на две части

    7 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Более 40 тысяч спасателей будут дежурить в храмах на Пасху

    В Африке, недалеко от кенийской столицы Найроби, образовался огромный разлом. Кадры гигантской трещины, «поделившей» континент на две части, появились в Сети. Разлом повредил объекты инфраструктуры, его глубина составляет 15 метров, длина достигает нескольких километров. Предполагается, что причиной явления стали активные тектонические процессы, которые проходят в этом районе африканского континента. Специалисты считают, что в будущем часть Африки может отделиться и образовать новый материк. Однако, как уточняют ученые, на это потребуются десятки миллионов лет.
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