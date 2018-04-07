Автобус с молодежной хоккейной командой попал в ДТП в Канаде, 14 человек погибли

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Москва, 7 апреля. В пятницу вечером в Канаде в аварию попал автобус, перевозивший молодежную хоккейную команду. В ДТП погибли не менее 14 человек, сообщает Королевская жандармерия.

Авария произошла на одной из трасс в провинции Саскачеван. Автобус команды в 30 километрах от города Тисдейл столкнулся с грузовиком, передает Globe and Mail.

Игроки Humboldt Broncos направлялись на игру Nipawin Hawks. Всего в автобусе находилось 28 человек. Как сообщает жандармерия, 14 из них погибли, остальные получили травмы. Три человека после аварии находятся в критическом состоянии.

The bus carrying the Humboldt Broncos has been involved in a serious crash with an 18-wheeler enroute to their game against the Nipawin Hawks.



RCMP has confirmed that there have been casualties, but are unable to give details at this time. #PrayersForHumboldt pic.twitter.com/d3NsUlDPeN — Complete Hockey News (@CompleteHkyNews) April 7, 2018

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего. Свои соболезнования родственникам погибших и пострадавших уже выразили премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также федерация хоккея Канады.

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