На Южно-Украинской АЭС отключили энергоблок

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Киев, 7 апреля. Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети на время ремонтных работ по приказу Минэнергоугля Украины. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Энергоатом».

На проведение среднего планово-предупредительного ремонта уйдет более трех месяцев.

«Согласно приказу Минэнергоугля Украины 7 апреля 2018 года в 2.39 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта продолжительностью 104 суток», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что первый энергоблок АЭС работает в обычном режиме, на втором энергоблоке также ведется ремонт.

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