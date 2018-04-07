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В Челябинске рассказали, когда начнется строительство площадки саммита ШОС
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    В Челябинске рассказали, когда начнется строительство площадки саммита ШОС

    12:21  7 Апреля 2018
    41

    В Челябинске рассказали, когда начнется строительство площадки саммита ШОС

    Челябинск, 7 апреля. С 1 августа начнется строительство в Челябинске общественно-делового центра, который станет главной площадкой проведения в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС. Об этом рассказал гендиректор компании-застройщика — хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий.

    Вопросы по планировке делового центра уже согласованы, планируемый объект станет главной площадкой для проведения крупных международных мероприятий. На месте строительства идут подготовительные работы. По словам Виталия Передерия, высота здания составит 170 м, или 34 полноценных этажа, бщая площадь объекта — 110 тыс. кв. м.

    Стоимость реализации проекта составит порядка 50 млрд рублей, власти Челябинска намерены вложить до 9 млрд собственных средств. В реконструкцию аэропорта на первом этапе необходимо вложить 3,177 млрд рублей. Средства также пойдут на улучшение экологической обстановки, строительство гостиниц, прочих объектов инфраструктуры.

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    Автор: Ирина Селезнева
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    #челябинск #брикс #шос
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